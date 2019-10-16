Три консорциума вышли во второй этап конкурса на разработку концепции Петровской набережной в Воронеже

Финалистами всероссийского конкурса на разработку концепции обновления Петровской набережной Воронежа стали три архитектурных консорциума, которые возглавили столичная WOWHAUS, MLA+ и архитектурное бюро «Практика». Об этом в ходе пресс-конференции сообщили представители областного департамента архитектуры и градостроительства.

Среди участников, предложивших жюри свои эссе и портфолио, было девять консорциумов, объединяющих 69 претендентов из 22 городов. Предпочтение было отдано участникам, имеющим опыт реализации аналогичных масштабных проектов. Итоги конкурса подведут в декабре. Основой концепций станет рекреационный сценарий института «Гипрогор».

Петровская набережная включает территорию площадью 117 га, в том числе 54 га намывных участков.

Подробно о перспективах воронежской набережной — в материале “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Ирина Лобанова