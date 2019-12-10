Депутаты Госдумы предложили ввести собственную присягу для Росгвардии

Законопроект о введении собственной присяги для сотрудников Росгвардии при поступлении на службу внесен в Госдуму. Ранее о планах депутатов внести этого законопроекта сообщил “Ъ”.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев и зампредседателя комитета Александр Хинштейн.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Авторы отмечают правовую коллизию, когда сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел, однако «ее смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся совершенно к иному органу государственной власти». Законопроект, по их словам, устраняет эту коллизию, вводя новую статью, устанавливающую «как саму присягу, так и ее текст». «Порядок приведения к присяге сотрудника войск национальной гвардии устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»,— говорится в тексте законопроекта.

Господин Пискарев считает логичным ввести присягу для сотрудников Росгвардии, «которым присваиваются специальные звания полиции». «Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, гвардейцам-полицейским уже предлагали по аналогии с сотрудниками органов внутренних дел представляться гражданам, объяснять им свои действия и возможные последствия. Нововведение должно коснуться только гвардейцев, служащих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы.

Подробнее о введении присяги — в публикации “Ъ” «Гвардейцам обновляют клятву».

О приравнивании полицейских из Росгвардии к их коллегам из МВД — в материале “Ъ” «Полицейским из Росгвардии предложили представиться».