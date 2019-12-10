Альфа-Банк получил награды Cbonds Awards в двух номинациях

Фото: Альфа-Банк

6 декабря 2019 года в рамках XI Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей премии Cbonds Awards. По итогам голосования Альфа-Банк вошел в тройку лидеров сразу в двух номинациях: «Лучший инвестиционный банк по работе со II - III эшелоном заемщиков» и «Лучший организатор сделок high-yield». Это признание профессионального сообщества еще раз подчеркивает высокий уровень экспертизы команды Альфа-Банка.

«Благодаря благоприятной конъюнктуре вторая половина года была результативной для российского долгового рынка. Альфа-Банку удалось воспользоваться сформировавшимся окном и занять ведущие позиции в ключевых для нас сегментах облигационного рынка. Результаты, достигнутые нами в текущем году, были высоко оценены профессиональным сообществом. Награды Cbonds Awards - яркая демонстрация доверия рынка к Альфа-Банку, которым мы очень дорожим», - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Альфа-Банк был активным участником рынка долгового капитала в течение всего года. По итогам 11 месяцев 2019 года Альфа-Банк принял участие в организации 30 выпусков облигаций для 20 эмитентов на общую сумму 74,421 млрд рублей, что превышает показатели всего 2018 года (19 сделок для 11 эмитентов на сумму 72,182 млрд рублей).

Также Альфа-Банк стабильно занимает уверенные позиции на рынке вторичных торгов облигациями и входит в число ведущих операторов по оборотам негосударственных облигаций по итогам октября 2019 года с объемом торгов в 10,246 млрд рублей и клиентской базой в 122 059 инвесторов, согласно рэнкингам Московской биржи.

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.

АО «Альфа-Банк»