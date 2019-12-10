Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность. По его словам, причиной развала производства микроэлектроники стала передача предприятий в частные руки и уход из этой сферы государства.

«Я обращаюсь к своим коллегам из Минэкономики и Минфина. Они здесь сидят. Вы должны осмыслить это все: написание инвестиционных правил по полгода — это вещь хорошая. Решение набсовета ВЭБ, требующее процедуры,— это тоже вещь необходимая и хорошая, но все это — время»,— сказал господин Борисов в ходе на конференции «Электроника в России: будущее отрасли» (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что к этой сфере «нельзя с такими бюрократическими подходами подходить». Вице-премьер напомнил, что решение о государственном инвестировании на воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании еще в апреле 2018 года, но процесс затягивается из-за бюрократии.

«Я очень недоволен в том числе и своей работой. Я мог бы и больше сделать за полтора года с совещания 2018 года, очень много бюрократии. Сегодня у нас декабрь, и только есть надежда, что первые деньги в развитие проекта реанимации "Ангстрема" пойдут»,— сказал вице-премьер.

Кроме того, он добавил, что Россия отсутствует в мировой статистике серийного микроэлектронного производства. По словам вице-премьера, СССР на рубеже 1970–80-х годов занимал второе место в мире по производству микроэлектроники, а в начале 1990-х годов поставлял простейшую электронику в Китай. «Я думаю, что (причина упадка производства микроэлектроники.— “Ъ”) — безумная приватизация в первую очередь, когда активы оказались в частных руках»,— заявил господин Борисов. Он добавил, что частники не смогли выдержать такой темп, а также не было инвестиций в развитие производства, поскольку государство не занималось этим вопросом. Ситуация, по словам вице-премьера, изменилась после апрельского прошлогоднего совещания, где решили создать современное производство микроэлектроники в России.

«Государством выделены деньги на достройку этих фабрик. Это дает надежду на то, что у нас появятся подконтрольные государства микроэлектронные производства»,— сказал господин Борисов. Он также назвал рынок микроэлектроники выгодным и перспективным.

Напомним, в 2016 году правительство США распространило санкции на крупнейшие российские предприятия в сфере электроники — завод «Микрон», группу «Ангстрем» бывшего министра, а также ряд других компаний. В марте суд признал обоснованным заявление госкорпорации ВЭБ.РФ о банкротстве подконтрольного завода «Ангстрем-Т».

Подробнее — в материале “Ъ” «Микросхемы припаяют к госбюджету».