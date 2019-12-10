Москвичи получили возможность платить за резидентное парковочное разрешение по частям

Жители Москвы теперь могут вносить платежи за резидентное парковочное разрешение по частям. Для бесплатного и круглосуточного пользования парковкой в своем районе нужно вносить 3 тыс. руб. в год за действие парковочного разрешения, 6 тыс.— за два года и 9 тыс. руб.— за три года.

«Благодаря обновлению сервиса "Мои платежи”" на портале mos.ru горожанам стала доступна опция частичной онлайн-оплаты счетов. Резиденты, получившие парковочное разрешение на три года, могут выплачивать сумму (9 тыс. руб.) частями»,— сообщил департамент информационных технологий Москвы. В первый год действия парковочного разрешения водитель вносит единовременный платеж в размере 3 тыс. руб., а в последующие годы выплачивает оставшуюся сумму в рассрочку по удобному ему графику.

«Главное условие — на момент начала нового года на счету должно быть 3 тыс. руб. Иначе документ потеряет свою силу. Нельзя будет пользоваться предварительно не оплаченной парковкой, и придется заново оформлять это разрешение»,— отмечено в сообщении.

Напомним, водителей с большой долей вероятности ждет очередное расширение платной парковки в Москве. Например, городской департамент транспорта уже предложил включить в платную зону 27 улиц на Таганке, ссылаясь на пожелания жителей.

Подробнее — в материале “Ъ” «Платные парковки ждут Таганку, Раменки и Печатники».

О парковках, каршеринге и запуске МЦД в Москве — в интервью вице-мэра Москвы Максима Ликсутова “Ъ”.