МегаФон запустил в Ижевске сеть для «Интернета вещей»

В столице Удмуртии появилась отдельная сеть для взаимодействия сервисов и устройств «Интернета вещей». МегаФон организовал новый стандарт NB-IoT на действующей инфраструктуре, который позволит работать миллионам промышленных датчиков и решений «Умного города».

NB-IoT (Narrow band – Internet of things – узкополосный интернет вещей) – технология, которая позволяет устройствам обмениваться данными без участия человека. На ее базе работают системы smart-city. Новая сеть обеспечит покрытие 65% территории Ижевска.

Преимущества технологии – высокая проникающая способность и большой радиус действия, что позволяет сигналу проникать сквозь толстые стены в труднодоступные помещения и подвалы. Кроме того, у нее высокая энергоэффективность – от одного обычного элемента питания устройство NB-IoT может работать 8-10 лет.

«Количество компаний в Удмуртии, которые в последнее время внедряют «Интернет вещей» в производственные и управленческие процессы, за год выросло на 20%. А SIM-карт, которые обеспечивают работу датчиков, сенсоров и других smart-устройств, стало больше в 2 раза. С запуском сети NB-IoT мы ожидаем повышения интереса к IoT-решениям для бизнеса, особенно со стороны ЖКХ и управления недвижимостью», – рассказал Валерий Ханжин, директор МегаФона в Удмуртской Республике.

С 1 июля 2020 года согласно федеральному закону «Об электроэнергетике», все новые многоквартирные и частные дома должны быть оборудованы автоматизированными счетчиками электроэнергии. Сеть NB-IoT МегаФона в Ижевске позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ в ряде случаев сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.

По данным исследовательского агентства AC&M Consulting МегаФон занял первое место в России по количеству SIM-карт «Интернета вещей». По итогам 2 квартала 2019 года оператор обслуживает 8 млн устройств и занимает 43% рынка IoT-решений России.

Дополнительная информация

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla по результатам более 8 млн замеров пользователей. Компания первой в стране запустила 4G, ввела в эксплуатацию коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране, по данным Роскомнадзора. На Урале МегаФон предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО.