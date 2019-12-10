На Парнасе могут создать технопарк, ориентированный на пищевые производства

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга разрабатывается проект создания на территории промзоны Парнас специализированного технопарка пищевых производств. Предполагается, что площади в нем будут сдаваться в аренду представителям малого и среднего бизнеса. Строительство может начаться уже в следующем году, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на представителя комитета Смольного.

Территориально речь идет о кварталах 10 и 10А в районе пересечения проспекта Энгельса и КАД. Ранее на территории квартала 10А планировалось создать кластер медицинской и фармацевтической промышленности, а также радиационных технологий. Позже от этой идеи в Смольном отказались.

“Ъ-СПб” писал о предполагаемом строительстве в промзоне Парнас нового промышленного производства сети ресторанов быстрого питания «Теремок». Компания планировала инвестировать в этот проект более 400 млн рублей, однако позже от этой идеи отказалась.