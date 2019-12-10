Бывшего арбитражного судью приговорили к 8 годам

Свердловский областной суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего арбитражного судью Олега Гаврюшина за попытку получить взятку (ст.290 УК РФ). Также ему назначены штраф 14 млн руб. и дисквалификация на пять лет. Он был взят под стражу в зале суда.

По версии обвинения, 29 мая 2018 года судья Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО», которая оспаривала решение инспекции ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга от 2017 года о начислении истцу дополнительных налогов. Деньги от одного из участников арбитражного процесса ему должен был передать сын Андрей Гаврюшин.

На прениях госбвинение запросило для него 10 лет колонии. Экс-судья вину не признал.

Сын судьи Андрей Гаврюшин ранее был осужден на семь с половиной лет колонии строгого режима по ч.4 ст.291.1 УК РФ (за покушение на посредничество в передаче взятки). Он был задержан на входе в арбитражный суд с деньгами, которые, как считает следствие, он нес отцу.

Виктор Ткачев