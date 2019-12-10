Министры обороны России и Турции обсудили выполнение меморандума по Сирии

Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили урегулирование ситуации на северо-востоке Сирии. Это произошло в ходе телефонных переговоров.

Стороны обсудили ближневосточный регион в целом. Министры говорили о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ход выполнения сирийского меморандума. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Россия не выполнили обязательства по Сирии. В Минобороны РФ это заявление Турции вызвало недоумение.

Об урегулировании ситуации в Сирии — в публикации “Ъ” «Сирию принуждают к миру».