Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей. Документ предложила Украина. В его поддержку проголосовали 63 страны, 19 государств выступили против, 66 воздержались.

В документе, в частности, осуждается «присутствие российских войск в Крыму». Это, среди прочего, нарушает суверенитет Украины, говорится в документе. Его авторы призывают Россию «вывести войска».

Ранее офис прокурора Международного уголовного суда ООН пришел к выводу, что в Крыму с 2014 года убивают и похищают людей, применяют к ним пытки и преследуют по политическим и иным мотивам различные группы. Российские и крымские власти считают документ лживым.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Суд ООН рассказал о пытках в Крыму».