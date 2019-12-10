Турниры под ударом

В ближайшие четыре года в России должно пройти несколько крупных международных соревнований, некоторые из них попадают в категорию тех, лишением которых угрожает WADA.

Наиболее масштабным и дорогим среди них является, видимо, летняя Универсиада 2023 года. Право принять ее получил Екатеринбург. Студенческие игры сравнимы по масштабу с Олимпиадами, а ТАСС этой осенью сообщал о решении выделить 2 млрд руб. из федерального бюджета на организацию екатеринбургских соревнований. Вчера вице-президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Евгений Шурманов предположил в разговоре с ТАСС, что «санкции WADA вряд ли коснутся» Универсиады: «На носу 2020 год, ни одна страна не возьмется сейчас за организацию такого масштабного события, учитывая все этапы подготовки».

Огромный масштаб и у мужского чемпионата мира по волейболу: его Россия должна принять в 2022 году, и уже определен список из десяти городов—хозяев первенства. В него вошли Москва, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Кемерово, Ярославль и Уфа. Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) вчера воздержались от комментариев по поводу судьбы турнира.

В 2023 году Санкт-Петербург должен принять чемпионат мира по хоккею, одному из главных для России видов спорта. Вчера президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил ТАСС, что его организация «ждет решения CAS» и только после его появления «выработает позицию» относительно места проведения турнира.

В ближайшее время в России должна пройти целая серия топовых шахматных турниров. В конце декабря нынешнего года — чемпионат мира по рапиду и блицу в Москве, в январе следующего года — половина матча за титул чемпионки мира между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной во Владивостоке, весной — кандидатский турнир в Екатеринбурге, а летом — Всемирная шахматная Олимпиада в Ханты-Мансийске. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в специальном заявлении заверил, что «все соревнования в нашей стране пройдут в объявленные ранее сроки».

Кроме того, в 2020 году в Иркутской области должен состояться чемпионат мира по хоккею с мячом, в Сочи — чемпионат мира по санному спорту, а в 2021 году в Москве — чемпионаты мира по скалолазанию и пляжному футболу. В 2022 году Казань должна принять чемпионат мира по плаванию в короткой воде, а Красноярск — чемпионат мира по борьбе.