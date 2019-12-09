«Покупатели стали решать свои жилищные вопросы на вторичном рынке»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светла Бардина рассказывает о том, с какими факторами связан рост цен.

В Москве, Санкт-Петербурге и окружающих их областях стоимость квартир на вторичном рынке неуклонно росла на весь год, и сейчас их цены демонстрируют максимальные исторические показатели. В столице средняя стоимость квадратного метра в старом жилом фонде (без учета многокомнатных лотов, элитной недвижимости и объектов, введенных в эксплуатацию за последние полтора года) превысила отметку в 200 тыс. руб. В Санкт-Петербурге же цена подтянулась к показателю в 125 тыс. руб. за квадрат, зафиксировали аналитики портала ЦИАН. То есть за год цены в двух городах выросли более чем на 4%. А если сравнить с показателями двухлетней давности, то динамика еще ярче — на 15% в Москве и на 11% в Санкт-Петербурге.

Рост цен на вторичном рынке эксперты связывают с двумя факторами — восстановлением уровня доходов жителей и постоянным ростом цен в новых проектах застройки. Во-первых, владельцы квартир в домах старого фонда внимательно следили за действиями застройщиков и информационным фоном о «неизбежном» скачке цен в связи с переходом на эскроу-счета, и, как следствие, повышали цены. Во-вторых, часть потенциальных покупателей отказались от приобретения жилья в строящихся домах в переходный период и стали решать свои жилищные вопросы на вторичном рынке.

Это привело к росту числа показов и снижению сроков экспозиции объектов, что позволило в свою очередь выводить новые объекты по более высоким ценам, чем год назад. В пригородах они также растут. В Московской области средняя стоимость квадратного метра выросла на 5% за год и на 15% в сравнении с концом 2017 года. В Ленинградской области показатели почти такие же.