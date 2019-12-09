Роспотребнадзор предупредил о поддельных штрафах от его имени

Мошенники начали рассылать через «Почту России» постановления о штрафах, которые якобы вынесли территориальные органы Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства. Реквизиты для оплаты являются недействительными.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в постановлении должен быть указан счет реального территориального органа ведомства, и никаких других организаций. Если у граждан есть сомнения в подлинности данных, лучше обратиться в отделение Роспотребнадзора.