В Zenith празднуют 50-летие механизма El Primero выпуском часов Chronomaster

50-летний юбилей — превосходный повод представить обновленную версию легендарного механизма в часах Chronomaster серией в 250 моделей из титана с керамическим безелем и скелетонированным циферблатом. Новая интерпретация калибра El Primero 3600, обеспечивающая большую модульность, была разработана благодаря оптимизированному промышленному производству, сборке и настройке, добавлению устройства секундомера и увеличенной автономности до полных 60 часов. В качестве бонуса несколько функций и указателей были интегрированы, часы стали более удобными для пользователя, сохранив ДНК оригинального механизма.

Наиболее очевидными изменениями стали: отображение десятой доли секунды на шкале со 100 делениями, устройство остановки баланса, изменение настройки заводной головки, регулировка колес и передач, увеличенный и центрированный дизайн конструкции колонного колеса и — наиболее заметное новшество — оптимизированная боковая передача, которая теперь включает два промежуточных колеса.

Для ввода в эксплуатацию El Primero нового поколения Zenith выбрали коллекцию — Chronomaster. Часы Chronomaster 2, оснащенные механизмом El Primero 3600, работающим с частотой 36 тыс. полуколебаний в час, обращают на себя внимание своим современным дизайном, титановым корпусом, черным или синим безелем с градуированной шкалой, скелетонированным циферблатом с геометричными счетчиками и ротором автоподзавода в форме звезды. Указатель выполнен в трех характерных цветах: светло-сером, синем и антрацитовым — и дополнен возможностью считывания значений до 1/10 доли секунды. Красная стрелка хронографа совершает полный оборот вокруг циферблата за десять секунд, отображая при каждом скачке десятые доли секунды на 100 отметках, расположенных на ободке и безеле.

Часы Chronomaster 2 выпускаются в двух ограниченных сериях, состоящих из 250 экземпляров. В отличие от оригинального El Primero этот механизм будет представлен в других моделях, предназначенных для серийного производства, а также дополнен различными функциями.