Лидеры «нормандской четверки» прибыли на саммит в Париж

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский прибыли в Париж, где 9 декабря состоится саммит лидеров «нормандской четверки». В Елисейском дворце их встретил президент Франции Эмманюэль Макрон. Начало саммита — в 16:00 по местному времени (18:00 мск).

Перед саммитом Владимир Путин проведет переговоры с лидерами ФРГ и Франции. После саммита ожидается первая двусторонняя встреча господина Путина с Владимиром Зеленским.

Незадолго до начала переговоров две участницы международного женского движения Femen провели у Елисейского дворца акцию против российской внешней политики. Девушки, скандировавшие лозунг «Остановите войну Путина», были задержаны полицией.

Как проходят переговоры в Париже — читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

О подготовке к саммиту — в материале “Ъ” «Война не уходит одна».