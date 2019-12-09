Медведев: на перепись-2020 выделят более 30 млрд рублей

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, на ее проведение будет выделено более 30 млрд руб.. На совещании с вице-премьерами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что уже подписал постановление о проведении подписи. Оно опубликовано на сайте правительства.

«На проведение переписи мы выделяем весьма значительные деньги — более 30 млрд руб. Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных и труднодоступных регионах период увеличили, все начнется с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года»,— сказал господин Медведев.

Предварительные итоги подписи появятся уже в апреле 2021 года, окончательные — в 2022 году. «Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальными решениями»,— сказал премьер-министр.