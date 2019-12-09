Льюис Хэмилтон принял участие в тестах Mercedes-AMG One

Компания Mercedes-Benz привлекла 6-кратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона к тестам гиперкара Mercedes-AMG One.

Судя по видеоролику, опубликованному на официальном канале немецкого автопроизводителя на YouTube, британский гонщик, выступающий в чемпионате мира за заводскую команду Mercedes-Benz, побывал на трековых испытаниях новинки. Гонщик встретился с тест-пилотами и инженерами, работающими над машиной, и изучил подготовку модели к производству.

Напомним, премьера концепт-кара Mercedes-AMG Project One состоялась на автосалоне во Франкфурте 2017 года. Выпуск гиперкара приурочен к 50-летию бренда AMG и все запланированные к производству 275 экземпляров распроданы. Ожидалось, что клиентам машины поставят до конца 2019 года, но теперь покупатели получат гиперкары не ранее 2021 года.