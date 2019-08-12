Mercedes-AMG отложил поставки гиперкара One до 2021 года

Компания Mercedes-Benz задержала поставки гиперкара Mercedes-AMG One клиентам из-за технических проблем, сообщает Auto Motor und Sport.

По данным издания, специалисты немецкого автопроизводителя недооценили сложность установки силового агрегата от болида Формулы-1 на дорожный автомобиль. В настоящее время не удалось решить проблемы, связанные с запуском мотора, поскольку в гоночной машине этой процедурой на протяжении нескольких часов занимается бригада из нескольких механиков, а также сложности вызвала необходимость установки сажевого фильтра для соответствия новому стандарту WLTP.

Напомним, премьера концепт-кара Mercedes-AMG Project One состоялась на автосалоне во Франкфурте 2017 года. Выпуск гиперкара приурочен к 50-летию бренда AMG и все запланированные к производству 275 экземпляров распроданы. Ожидалось, что клиентам машины поставят до конца 2019 года, но теперь покупатели получат гиперкары не ранее 2021 года.