Суд назначил условные сроки конвоирам банды GTA

Красногорский городской суд приговорил к условным срокам бывших конвоиров, которые охраняли членов банды GTA в день их попытки побега из здания Мособлсуда, сообщает ТАСС. Экс-командира отдельной роты охраны Алексея Гришина и старшего полицейского конвоя Михаила Фартушняка приговорили к трем годам колонии условно, заместителя командира взвода Алексея Миханькова — к двум годам, а старшего полицейского конвоя Елизавету Лукьянову — к полутора годам.

В ходе попытки побега в 2017 году Михаил Фартушняк получил травмы, его госпитализировали в реанимацию. Елизавете Лукьяновой сломали нос. Всех четырех признали виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Заседания проходили в закрытом режиме.

Полицейские нарушили требования конвоирования. Они допустили перемещение пяти пятерых подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной двух конвоиров. Из-за этого подсудимые завладели оружием и тяжело ранили одного из росгвардейцев. При задержании троих нападавших ликвидировали, двоих ранили. Один из раненых умер в больнице.

Экс-командира Алексея Гришина также обвиняют в мошенничестве, утверждает агентство. Он оказался на службе, хотя был судим по статье «Подделка документов» в 1998 году. Закон запрещает работать в полиции с такой судимостью.

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Банда GTA нападала на водителей автомобилей в Подмосковье и в Калужской области. Они убили 17 человек. До приговора дожили пять из девяти подсудимых. Один из них получил 20 лет колонии, остальные — пожизненное заключение. За попытку побега к пожизненному сроку одному из обвиненных добавили 20 лет.

Подробнее о приговоре банде GTA — в материале “Ъ” «Пожизненное после посмертного».