Китай переманивает ИТ-специалистов из Тайваня

Китай переманил тысячи сотрудников тайваньских ИТ-компаний, предлагая им лучшие условия, пишет Financial Times.

Китайские власти предлагают работникам технологических компаний Тайваня в два-три раза большую заработную плату, а также оплачивают обучение их детей в частных школах материкового Китая. Тайваньские компании не в состоянии конкурировать с такими предложениями, отмечает издание. В общей сложности на Тайване работают около 40 тыс. инженеров, занятых в исследованиях и разработках полупроводников. За последние годы остров покинуло уже около 3 тыс. из них, то есть почти одна десятая часть от их общего числа. При этом отток специалистов с Тайваня в Китай заметно усилился после 2015 года, когда китайскими властями была принята программа «Сделано в Китае-2025», предусматривающая переход китайских госучреждений на отечественную компьютерную технику.

Кирилл Сарханянц