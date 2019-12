Число подписчиков «Яндекс.Музыки» превысило три миллиона

Количество подписчиков «Яндекс.Музыки» превысило 3 млн, сообщили “Ъ” в компании. Показатель из года в год показывает рост: в январе 2017 года сервис отчитался о 250 тыс. подписчиков, в июне 2018-го — о 250 тыс.

Сейчас каталог «Яндекс.Музыки» включает более 60 млн треков и более 90 тыс. эпизодов подкастов, уточнили в компании. Сервис доступен в 12 странах, в том числе в странах СНГ, Грузии и Израиле.

Ранее сервис назвал топ-10 самых популярных у пользователей песен, альбомов и подкастов в 2019 году. Самой популярной песней оказалась «Life» певицы Zivert, лидером среди альбомов стал «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» Билли Айлиш, среди подкастов — «Истории русского секса».

Подробнее о предпочтениях пользователей «Яндекс.Музыки» — в публикации “Ъ FM” «Аудитория "Яндекса" поверила в "Жизнь"».

