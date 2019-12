«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни года

Сервис «Яндекс.Музыка» составил топ-10 самых популярных у пользователей песен, альбомов и подкастов в 2019 году. Исследование есть в распоряжении “Ъ”. В рейтинги попали только те произведения, которые были выпущены в 2018–2019 годах. Рейтинг составлялся по числу слушателей.

Самые популярные песни:

Zivert — «Life», Тима Белорусских — «Незабудка», Artik & Asti — «Грустный дэнс», Билли Айлиш — «bad guy», Тима Белорусских — «Витаминка», Артур Пирожков — «Зацепила», HammAli & Navai — «Девочка-война», Zivert — «Зеленые волны», Тима Белорусских — «Мокрые кроссы», Дима Билан — «Молния».

Самые популярные альбомы:

Билли Айлиш — «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?», Тима Белорусских — «Твой первый диск – моя кассета», Artik & Asti — «7 (Part 1)», Zivert — «Сияй», RSAC — «Аргументы», Звонкий — «Мир моих иллюзий», KAZKA — Karma, HammAli & Navai — «JANAVI», Rammstein — «RAMMSTEIN», Imagine Dragons — «Origins [DELUXE]».

Самые популярные подкасты:

«Истории русского секса», «В предыдущих сериях», «Слушай, Алиса!», «Планетроника», «Ребята, мы потрахались», «KuJi Podcast», «Отвратительные мужики», «Брендятина», «Игры разума».

«Яндекс.Музыка» отмечает, что чемпионами года стали американская певица Билли Айлиш и белорусский исполнитель Тима Белорусских. Альбом Билли Айлиш «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» прослушало более 8 млн пользователей. Тима Белорусских стал не только одним из самых популярных исполнителей, но в топ-10 также вошли сразу две его песни. Самой прослушиваемой певицей стала Zivert, а ее песня «Life» — самой популярной на «Яндекс.Музыке».

Голосового помощника «Алису» чаще всего просили включить песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград» и «Алиса».