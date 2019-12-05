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«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни года

Сервис «Яндекс.Музыка» составил топ-10 самых популярных у пользователей песен, альбомов и подкастов в 2019 году. Исследование есть в распоряжении “Ъ”. В рейтинги попали только те произведения, которые были выпущены в 2018–2019 годах. Рейтинг составлялся по числу слушателей.

Самые популярные песни:

  1. Zivert — «Life»,
  2. Тима Белорусских — «Незабудка»,
  3. Artik & Asti — «Грустный дэнс»,
  4. Билли Айлиш — «bad guy»,
  5. Тима Белорусских — «Витаминка»,
  6. Артур Пирожков — «Зацепила»,
  7. HammAli & Navai — «Девочка-война»,
  8. Zivert — «Зеленые волны»,
  9. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»,
  10. Дима Билан — «Молния».

Самые популярные альбомы:

  1. Билли Айлиш — «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?»,
  2. Тима Белорусских — «Твой первый диск – моя кассета»,
  3. Artik & Asti — «7 (Part 1)»,
  4. Zivert — «Сияй»,
  5. RSAC — «Аргументы»,
  6. Звонкий — «Мир моих иллюзий»,
  7. KAZKA — Karma,
  8. HammAli & Navai — «JANAVI»,
  9. Rammstein — «RAMMSTEIN»,
  10. Imagine Dragons — «Origins [DELUXE]».

Самые популярные подкасты:

  1. «Истории русского секса»,
  2. «В предыдущих сериях»,
  3. «Слушай, Алиса!»,
  4. «Планетроника»,
  5. «Ребята, мы потрахались»,
  6. «KuJi Podcast»,
  7. «Отвратительные мужики»,
  8. «Брендятина»,
  9. «Игры разума».

«Яндекс.Музыка» отмечает, что чемпионами года стали американская певица Билли Айлиш и белорусский исполнитель Тима Белорусских. Альбом Билли Айлиш «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» прослушало более 8 млн пользователей. Тима Белорусских стал не только одним из самых популярных исполнителей, но в топ-10 также вошли сразу две его песни. Самой прослушиваемой певицей стала Zivert, а ее песня «Life» — самой популярной на «Яндекс.Музыке».

Голосового помощника «Алису» чаще всего просили включить песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград» и «Алиса».

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