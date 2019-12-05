«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни года

Сервис «Яндекс.Музыка» составил топ-10 самых популярных у пользователей песен, альбомов и подкастов в 2019 году. Исследование есть в распоряжении “Ъ”. В рейтинги попали только те произведения, которые были выпущены в 2018–2019 годах. Рейтинг составлялся по числу слушателей.
Самые популярные песни:
Самые популярные альбомы:
Самые популярные подкасты:
«Яндекс.Музыка» отмечает, что чемпионами года стали американская певица Билли Айлиш и белорусский исполнитель Тима Белорусских. Альбом Билли Айлиш «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» прослушало более 8 млн пользователей. Тима Белорусских стал не только одним из самых популярных исполнителей, но в топ-10 также вошли сразу две его песни. Самой прослушиваемой певицей стала Zivert, а ее песня «Life» — самой популярной на «Яндекс.Музыке».
Голосового помощника «Алису» чаще всего просили включить песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград» и «Алиса».
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