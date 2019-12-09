Лауреаты конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья» войдут в кадровый резерв органов власти

Фото: Правительство Оренбургской области

Победителями ежегодного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья» в текущем году стали сто человек. Они получили памятные знаки и возможность сделать карьеру в органах власти. Об этом сообщает правительство региона.

«Список “золотой сотни” получают потенциальные работодатели, победители конкурса имеют возможность войти в кадровый резерв органов власти»,– говорится в сообщении.

Конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья» проводится в регионе, начиная с 2009 года. В текущем году на него поступило более 250 заявок. Участвовать в конкурсе пожелали школьники, студенты вузов, молодые ученые и специалисты разных сфер, а также спортсмены, военнослужащие и добровольцы региона. Победителями стали молодые люди, внесшие вклад в социальное, экономическое и культурное развитие Оренбуржья.

Георгий Портнов