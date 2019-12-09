Superjob: 40% компаний будут праздновать Новый год в ресторане

Согласно опросу портала Superjob, на который ссылается «РИА Новости», 40% компаний в России планируют провести новогодние корпоративы в ресторанах. 17% компаний намерены отмечать Новый год в офисе, 18% не будут устраивать вечеринку.

По данным опроса, еще 3% компаний будут отмечать праздник за городом. 2% компаний предложат сотрудникам «необычный вариант празднования»: поездку за границу, спортивное мероприятие, поход в баню.

В 10% компаний не принято устраивать новогодний корпоратив, 8% компаний не отмечают праздник последние несколько лет из-за сложной экономической ситуации.

Как выяснил Superjob, в 28% компаний траты на новогодние корпоративы увеличились. Еще у 34% работодателей расходы остались на уровне прошлогодних. Снизить затраты на праздник решили 7% компаний.

Опрос Superjob проводился с 20 ноября по 6 декабря. В нем участвовали менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала. На вопрос о планах проведения корпоратива ответили 700 респондентов из 219 населенных пунктов РФ. О тратах на новогодние вечеринки рассказали 300 респондентов из 108 населенных пунктов.

О том, как россияне готовятся к праздникам, читайте в материале “Ъ” «Со скидкой на Новый год».

О том,почему москвичи стали реже арендовать коттеджи на Новый год, читайте в публикации “Ъ FM”.