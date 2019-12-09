Mercedes-Benz представил тизер интерьера нового GLA

09 декабря, понедельник
Компания Mercedes-Benz показал тизер нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.
The new GLA offers more space and variability.— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) December 5, 2019
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На официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter опубликован видеоролик, демонстрирующий второй ряд сидений новинки. Судя по короткому клипу, автомобиль получил кресла с раздельной продольной регулировкой.
Ранее стало известно, что кроссовер получит цифровую панель приборов и ряд систем активной безопасности. Официальная премьера нового Mercedes-Benz GLA состоится 11 декабря 2019 года.