09 декабря, понедельник
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Mercedes-Benz представил тизер интерьера нового GLA

Компания Mercedes-Benz показал тизер нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.

На официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter опубликован видеоролик, демонстрирующий второй ряд сидений новинки. Судя по короткому клипу, автомобиль получил кресла с раздельной продольной регулировкой.

Ранее стало известно, что кроссовер получит цифровую панель приборов и ряд систем активной безопасности. Официальная премьера нового Mercedes-Benz GLA состоится 11 декабря 2019 года.

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