Над российской частью Арктики создадут противовоздушный купол

Над российской частью Арктики в ближайшие годы планируется создать противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Это будет сделано с помощью оснащения арктических дивизионов Северного флота зенитными ракетными системами С-400, пояснил он.

«В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол»,— сказал господин Моисеев в интервью газете «Красная звезда». По словам вице-адмирала, такое решение позволит защитить Заполярьеот любых средств воздушного нападения, в частности, авиации, крылатых или баллистических ракеты

Он добавил, что доля новой техники и вооружения Северного флота в среднем составляет около 60%, а по отдельным позициям, как например бронетанковая техника, значительно превышает этот показатель.

Напомним, на прошлой неделе в Минобороны сообщили, что вокруг границ России создадут сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям. Поле, в частности, позволит отследить пуски крылатых ракет и подъем в воздух боевой авиации.