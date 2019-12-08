Трамп назвал себя «лучшим другом» Израиля из всех президентов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем он сам. По его словам, в отличие от других американских президентов он выполняет свои обещания. Господин Трамп напомнил о признании Иерусалима столицей Израиля, а также о переносе в этот город посольства США.

«По моему мнению, они (предшественники.—“Ъ”) никогда не собирались этого делать. Но в отличие от других президентов, я сдержал свои обещания»,— сказал господин Трамп на Национальном саммите Израильско-американского совета в Голливуде (цитата по AP).

Дональд Трамп также отметил, что при нем США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами (Израиль захватил Голанские высоты у Сирии в 1967 году, мировое сообщество не признало его суверенитет над этой территорией).

Как отмечает AFP, Израильско-американский совет является некоммерческой организацией. В число ее спонсоров входит американский миллиардер еврейского происхождения Шелдон Адельсон и его жена Мириам, которые оба являются сторонниками Дональда Трампа. Евреи составляют небольшую часть электората, но во Флориде они играют значительную роль: исторически они голосуют за демократов.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассчитывает на поддержку США в случае, если страна решит аннексировать Иорданскую долину. Он также сообщил, что намерен обсудить это с администраций Дональда Трампа.

«Я думаю, пришло время распространить суверенитет Израиля над Иорданской долиной, а также определить статус всех поселений в Иудее и Самарии (имеется в виду Западный берег реки Иордан.—“Ъ”) <…> Они станут частью государства Израиль»,— сказал господин Нетаньяху на конференции издания «Макор Ришон» в Иерусалиме (цитата по Jerusalem Post).

Напомним, ранее США признали законными еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан вопреки всем резолюциям Совбеза ООН. Как отмечал “Ъ”, это решение может принести администрации Дональда Трампа поддержку со стороны евангельских христиан.

Подробности — в материале “Ъ” «"Споры о том, кто прав, а кто нет, не принесут мира"».