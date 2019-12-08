Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в ответ на обстрел из сектора Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Атака стала ответом на три ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории за несколько часов до этого. Отмечается, что две ракеты были перехвачены в воздухе системой воздушной обороны «Железный купол».

«В ответ истребители армии Израиля и ударные вертолеты только что нанесли удар по нескольким террористическим целям “Хамаса” в Газе»,— говорится Twitter-аккаунте армии Израиля.

Израиль и Палестина возобновили периодический обмен ракетными ударами с августа. В сентябре премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить «еврейский суверенитет» на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

О плане США по мирному урегулированию израильско-палестинскому конфликта — в публикации “Ъ” «Миру на Ближнем Востоке нужны деньги».