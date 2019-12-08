В Сирии при авианалете погибли 20 человек

На северо-западе Сирии в результате авианалета были убиты по меньшей мере 20 человек. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что удары нанесли сирийские правительственные войска при участии российских военных. Атака затронула пять деревень в провинции Идлиб, передает Reuters.

Девять человек погибли при ударе по рынку в одной из деревень, в другой были убиты четыре человека. Еще пятеро погибли в одной из деревень в Идлибе и по одному человеку в двух других населенных пунктах. Сирийские государственные СМИ сообщений о совместной операции в этом районе не распространяли.

На днях газета The New York Times обвинила российских военных в атаке на лагерь беженцев в Сирии. В российском Минобороны это опровергли.