«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Гол забил Алиев (10).

«Ахмат» с 19 очками занимает 12 место в турнирной таблице. «Уфа» с 25-ю — 7-е. В следующем туре «Уфа» сыграет с «Краснодаром». «Ахмат» встретится с «Ростовом».

В конце первого тайма болельщики «Уфы» покинули трибуны, присоединившись к акции московского «Спартака». Она была организована после задержаний фанатов в Санкт-Петербурге. До этого акцию поддержали болельщики «Краснодара» и ЦСКА.