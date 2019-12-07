Правительство РФ выделило 3,5 млрд руб. на реновацию учреждений культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении 3,5 млрд руб. на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры, документ опубликован на сайте кабмина. В федеральном бюджете на эти цели в рамках нацпроекта «Культура» предусмотрено 460 млн руб. в 2020 году, 920 млн руб. в 2021 году, 2120 млн руб. в 2022 году.

Трансферы предоставят на реновацию Дома танца ансамбля «Лезгинка» в Махачкале (Республика Дагестан), Марийской государственной филармонии им. Я.А.Эшпая, Мурманского областного драматического театра, Курганского государственного театра драмы, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина и других учреждений культуры.

Помимо «Культуры» правительством России запущено еще 11 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Их общий бюджет до 2024 года составляет 25,7 трлн руб.

В ноябре «Единая Россия» анонсировала запуск онлайн-сервиса «Нацпроекты глазами людей». По мнению властей, более широкое информирование общественности о нацпроектах поможет улучшить настроения в обществе.

Подробности — в материале “Ъ” «Нацпроектам добавят глаз».