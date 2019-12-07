Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы Китаю. По мнению американского президента, «у Китая много денег» и без учета займов.

«Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Как такое может быть возможным? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите!» — написал господин Трамп в Twitter

Напомним, торговая война между США и Китаем продолжается уже больше года. В ноябре Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США договорились о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну. Стороны решили постепенно снижать ранее введенные ограничительные импортные тарифы после подписания первой фазы двустороннего соглашения, сроки заключения которого еще не определены.

Позже Axios со ссылкой на источник сообщил, что торговая сделка «застопорилась» в связи с тем, что Вашингтон принял два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге. Со временем ситуация продолжила накаляться — Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на поддержку живущих в Синьцзяне уйгуров и других мусульман. Китайская сторона считает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе речь идет не о правах человека, национальности и религии, а о борьбе с терроризмом.

Подробнее об американском законе — в материале “Ъ” «Вашингтон вступился за уйгуров».