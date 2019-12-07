Зеленский допустил амнистию ополченцев, у которых «нет рук в крови»

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможной амнистию ополченцев самопровозглашенных республик в Донбассе, но для этого необходимо установить безопасный режим и провести выборы. По его мнению, амнистировать можно тех, у кого «нет рук в крови».

«Когда мы увидим после "норманди", что у нас есть такая возможность, что выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если будет безопасность, если появится возможность проводить выборы, то мы будем говорить об амнистии людей, у которых нет рук в крови»,— сказал господин Зеленский во время эфира программы «Свобода слова Савика Шустера» (цитата по «РИА Новости»).

Президент напомнил, что Верховная рада Украины приняла закон об амнистии в рамках минских соглашений. Он не подписан президентом и не вступил в силу.

9 декабря в Париже пройдет саммит «нормандской четверки». Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

Подробнее о целях Киева — в материале “Ъ” «Владимир Нормандский».