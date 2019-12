К Ocean Plaza приценивается старый владелец

Российской «ТПС Недвижимость», пытающейся с 2014 года продать свой единственный украинский актив — торговый центр Ocean Plaza в Киеве, удалось найти еще одного претендента. Объект может консолидировать UFuture Василия Хмельницкого. Бизнесмен был одним из первых собственников Ocean Plaza, но теперь может выкупать торгцентр по частям: пока он подтвердил лишь готовность приобретения 33,5% долей в нем. Суммарная стоимость сделки может дойти до $300 млн.

Украинский холдинг UFuture Василия Хмельницкого может консолидировать торгцентр Ocean Plaza в Киеве, рассказали “Ъ” несколько консультантов на рынке недвижимости. Для этого структурам бизнесмена придется выкупить 66,65% долей, которые сейчас находятся на балансе TPS Group Holding Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Один из собеседников “Ъ” указывает, что сделка может закрыться уже в будущем году. Но гарантировать, по его словам, это нельзя: переговоры о реализации объекта ведутся уже достаточно долго. В UFuture и «ТПС Недвижимость» на запросы “Ъ” не ответили.

Стоимость портфеля UFuture сейчас оценивается в $550 млн. Среди его активов, в частности, девелопер Ukrainian Development Partners (UDP), IT-группа Iternal и фармацевтическая компания Biopharma.

Расположенная на улице Антоновича Ocean Plaza (165 тыс. кв. м) — один из крупнейших торгцентров Киева. Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько считает его самым посещаемым торгцентром Киева: его трафик сейчас составляет 40–45 тыс. человек в день. Ocean Plaza находится на балансе ООО «Инвестиционный союз "Лыбидь"», которое через ООО «Авангард-Виларти» контролирует офшор Ocean Plaza Project ltd. По данным кипрского реестра юридических лиц, помимо TPS Group Holding Inc. его бенефициарами выступают офшоры Emeland Company Ltd (20%) и Roomarko Holdings Ltd (13,35%). Последние контролируются малоизвестными британцами Родни Коффи и Колином Лайрдом, но, по словам собеседника “Ъ” на рынке недвижимости, конечным бенефициаром выступали структуры «ТПС Недвижимость».

Намерение выкупить доли Emeland Company и Roomarko Holdings господин Хмельницкий подтвердил в официальном сообщении UFuture. В случае закрытия сделки структурам бизнесмена перейдет 33,5% Ocean Plaza, которые будут находиться на балансе кипрской UPD Holdings Limited. Именно эта структура подала заявку в Антимонопольный комитет Украины. Согласие контролирующего органа еще не получено, но господин Хмельницкий уверен, что сложностей эта процедура не вызовет.

Ocean Plaza действительно не новый проект для структур Василия Хмельницкого. Первоначально им владели UDP и «К.А.Н. Девелопмент», подконтрольные непосредственно господину Хмельницкому и двум другим украинским бизнесменам, Андрею Иванову и Вагифу Алиеву. «ТПС Недвижимость» выкупила проект в 2012 году, сумма сделки оценивалась в $280–350 млн (см. “Ъ” от 31 июля 2012 года). Эта структура контролируется Лилией Ротенберг (дочерью Аркадия Ротенберга), Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько. Ранее учредителем был TPS Real Estate Holding, в числе его совладельцев значился сам Аркадий Ротенберг, которого в 2014 году США и Евросоюз включили в санкционные списки.

Продать Ocean Plaza «ТПС Недвижимость» активно пытается с 2014 года, момента наступления политического кризиса в отношениях между Россией и Украиной.

На объект было достаточно много претендентов. Первоначально им интересовался украинский Dragon Capital, но договориться сторонам не удалось. Источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, ранее указывал, что структуре не удалось найти финансирование. Затем переговоры начала подконтрольная Вагифу Алиеву Mandarin Plaza Group (см. “Ъ” от 12 февраля), а позже к ним присоединился британский фонд Duet Private Equity Ltd (входит в Duet Group; см. “Ъ” от 18 октября). Собеседник “Ъ” объясняет длительный процесс пересмотром собственником цены объекта: если первоначально его планировалось продать за $240 млн, то впоследствии ожидания выросли до $300 млн. Марина Малахатько предполагает, что общая стоимость Ocean Plaza может составить $280–310 млн.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что поэтапный характер сделки может свидетельствовать о том, что господин Хмельницкий не смог в полном объеме привлечь финансирование и окончательная цена еще не определена. После того как он станет совладельцем проекта и, возможно, поменяет управляющую компанию, стоимость оставшейся части Ocean Plaza может быть рассчитана исходя из дополнительных параметров — например, арендного дохода.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов