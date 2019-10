Duet Group ныряет в Ocean Plaza

У Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева, претендующего на покупку подконтрольного «ТПС Недвижимости» киевского торгцентра Ocean Plaza, появился конкурент. Приобретением объекта заинтересовался британский Duet Private Equity Ltd. Но стороны не могут договориться о цене: из-за снижения рисков работы на Украине собственник мог поднять заявленную стоимость актива до $300 млн.

На покупку подконтрольного «ТПС Недвижимости» торгцентра Ocean Plaza (165 тыс. кв. м) в Киеве появился новый претендент — британский фонд Duet Private Equity Ltd (входит в Duet Group). Об этом рассказали два источника “Ъ”, знакомые с ситуацией. В самом фонде и «ТПС Недвижимости» на запросы “Ъ” не ответили. «Окончательная ясность относительно заключения сделки появится через три-четыре месяца»,— уточняет один из собеседников “Ъ”. Несмотря на появление нового интересанта на актив, участвовавшая в переговорах Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева из них пока не вышла. Председатель правления группы Александр Черницкий заявил “Ъ”, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о появлении еще одного интересанта на Ocean Plaza. «Наш процесс переговоров идет своим чередом»,— добавил он. Сейчас Mandarin Plaza занимается развитием соседнего Ocean Mall (400 тыс. кв. м).

Duet Group основана в 2002 году Генри Гэбэем, который ранее работал в Credit Suisse и Merrill Lynch, и выходцем из Swiss Bank Union Bancaire Privee Аленом Шиблем. В портфеле фондов Duet Group проектов более чем на $5,5 млрд. В апреле 2019 года Duet Private Equity приобрел у испанской Naturgy компанию Gas Natural Fenosa, которая управляет большей частью энергосетей Молдавии.

Ocean Plaza, по данным украинского издания «Бизнес цензор», находится на балансе инвестиционного союза «Лыбидь», в сентябре вместо дочери Аркадия Ротенберга Лилии, граждан Швейцарии Андреа и Сюзанны Валлабх ее конечным бенефициаром стал офшор Ocean Plaza Project ltd. 66,65% этой структуры, согласно данным кипрского реестра юридических лиц, у TPS Group Holding Inc. Еще 20% и 13,35% у кипрских Emeland Company Ltd и Roomarko Holdings Ltd, владельцы которых неизвестны. Obozrevatel.com связывала Ocean Plaza Project ltd с Игорем Ротенбергом. Представитель семьи Ротенберг заявила “Ъ”, что Ocean Plaza не имеет отношения к ее работодателям. Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько называет Ocean Plaza самым посещаемым торгцентром Киева: его траффик сейчас составляет 40–45 тыс. человек в день.

«ТПС Недвижимость» контролируется Лилией Ротенберг (дочерью Аркадия Ротенберга), Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько. Компания существует с 2004 года, ранее учредителем был TPS Real Estate Holding, в числе его совладельцев значился Аркадий Ротенберг, которого в 2014 году США и Евросоюз включили в санкционные списки.

Структуры «ТПС Недвижимости» пытаются активно продать Ocean Plaza с момента начала политического кризиса между РФ и Украиной в 2014 году. Изначально основным претендентом на актив назывался украинский Dragon Capital, но договориться сторонам не удалось. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости указывает, что сейчас основным камнем преткновения выступает заявленная цена объекта. «Собственник заявляет, что хочет получить за торгцентр $300 млн, при этом изначально цена была на уровне $240 млн»,— говорит он. По оценкам госпожи Малахатько, рыночная стоимость Ocean Plaza может колебаться в диапазоне $280–310 млн. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что сделка может закрыться по цене $260–270 млн. «Очевидно, что ситуация на Украине улучшается как с точки зрения отношений с Россией, так и в рамках общей экономической повестки, и тот дисконт, который собственник был готов предоставить в 2014 году, уже неактуален»,— рассуждает он. При этом господин Бурмистров ждет, что в дальнейшем, после проведения ряда экономических реформ нового правительства, стоимость Ocean Plaza будет расти.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов, Анатолий Костырев