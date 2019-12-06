Поздний урожай

Ноябрь оказался очередным успешным месяцем для клиентов индустрии коллективных инвестиций. По его итогам большая часть розничных фондов продемонстрировала прирост стоимости пая. Самый высокий доход обеспечили фонды биотехнологий, вложения в которые принесли инвесторам доход на уровне 7–11%.

Биодобавки к паю

Несмотря на провальное начало осени, завершилась она ярко. По данным Investfunds, в ноябре из 242 ПИФов стоимость паев выросла у 211 фондов. Лучшую динамику продемонстрировали фонды биотехнологий, доходность которых за месяц составила 7,3–11%. Фонды данной категории есть у двух компаний — «Сбербанк Управление активами» («Сбербанк — Биотехнологии») и «Системы Капитал» («Система Капитал — Биотехнологии»). В обоих случаях в структуре фонда основную долю занимают биржевые ETF — iShares NASDAQ Biotechnology и SPDR S&P Biotech соответственно.

Корзины этих фондов включают в себя как крупнейшие фармацевтические компании и диагностические центры, так и биотехнологические компании, которые специализируются на исследованиях и выпуске на рынок новых медицинских препаратов.

Сектор биотехнологий торговался с существенным дисконтом к рынку и в ноябре начал сокращать его, отмечает старший аналитик по акциям «Системы Капитал» Андрей Ушаков. Этому способствовал не только рост спроса на риск на фоне договоренностей США и Китая, но и хорошие финансовые результаты компаний отрасли по итогам третьего квартала. В частности, фармацевтический гигант Regeneron Pharmaceuticals отчитался о росте выручки на 23,2% за год, что оказалось на 3,9% выше консенсуса. В результате акции компании выросли в цене за месяц более чем на 20%. «В силу заниженных ожиданий со стороны аналитиков по финансовым результатам компаний фактические результаты оказались лучше ожиданий, и, как следствие, акции многих компаний выросли»,— отмечает старший управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Евгений Линчик.

Ставка на технологии

Высокую доходность продемонстрировали и фонды высокотехнологических компаний. По данным Investfunds, паи таких фондов подорожали за осенние месяцы на 4,7–8%. По словам Евгения Линчика, положительная динамика была обусловлена ростом котировок китайских высокотехнологичных компаний (Alibaba, Baidu, Tencent), а также позитивной динамикой акций крупных американских компаний (Apple, Disney, Microsoft). По словам руководителя дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Михайлова, поддержку акциям высокотехнологических компаний оказывает снижение ставок от ведущих центробанков.

«IT-сектор имеет самую высокую оценку по P/E (22 против 14–20 по остальным секторам), поэтому сильнее других реагирует на изменение длинных процентных ставок и воспринимаемого уровня риска. Чем ниже процентные ставки и ниже риск, тем выше справедливая стоимость IT-компаний»,— поясняет Дмитрий Михайлов.

Неплохой доход принесли инвесторам вложения в фонды российских компаний электроэнергетики — на уровне 3–3,4%. «В ноябре хорошую доходность показали акции электросетевых компаний, в том числе ФСК, МОЭСК, на сообщениях о выплате промежуточных дивидендов (ранее эти компании платили дивиденды один раз в год). Кроме того, хорошую динамику имели дочерние структуры "Газпром энергохолдинга" ("Мосэнерго", ОГК-2, ТГК-1), что может быть связано с перспективами увеличения коэффициента дивидендных выплат и, соответственно, размера дивидендов на акцию по результатам 2019 года»,— отмечает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев.

Риск выборов

Покупая отраслевые фонды, инвестор должен помнить, что они несут в себе большие риски, чем фонды широкого рынка. Последние диверсифицированы по отраслям, и снижение стоимости акций компаний одного сектора из-за специфических рисков может быть компенсировано ростом компаний из другой отрасли — в узкопрофильном фонде такое невозможно.

По словам Андрея Ушакова, в 2020 году у сектора биотехнологий на первый план выйдут выборы президента США, а одним из базовых приемов для повышения рейтинга уже традиционно стали нападки на сектор здравоохранения. «У каждого кандидата свой план по реформированию отрасли, и если у кандидатов вроде Джо Байдена планы нейтральные для компаний, то Берни Сандерс хочет произвести революцию. Но пока риски сохраняются, акции остаются под давлением»,— отмечает господин Ушаков.

Виталий Гайдаев