Депутатом гордумы Тамбова станет историк Сергей Хомутинкин

На очередном заседании политсовета тамбовского городского отделения «Единой России» 6 декабря партийцы определились, кому передадут вакантный мандат депутата городской думы шестого созыва. Мандат освободился из-за досрочного прекращения полномочий депутата Игоря Блюма. В итоге местный политсовет решил предложить избирательной комиссии города передать мандат депутата Сергею Хомутинкину, который также баллотировался в думу Тамбова от «Единой России» в 2015 году. «Избирком примет решение о передаче мандата в установленный законом срок»,- сообщила пресс-служба реготделения.

Сергей Хомутинкин родился в Тамбове в 1981 году. В 2003-м окончил Тамбовский госуниверситет имени Державина по специальности «история», в 2006 году стал кандидатом исторических наук. В том же году начал преподавать на кафедре международных отношений и политологии ТГУ. Как отметили в реготделении партии, с 2014 года господин Хомутинкин в «Единой России», с 2015-го руководит исполкомом городского отделения партии, в 2017-м руководил партийным проектом «Гражданский университет».

О том, как депутаты городской думы избирали нового руководителя местной администрации, в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбову нашли антикризисного мэра».

Владимир Зоркий