Арабская нефть обошла китайскую торговлю

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что в ходе первичного размещения своих акций она привлекла $25,6 млрд, всю компанию инвесторы оценили в $1,7 трлн. Это стало крупнейшим IPO в истории, предыдущий мировой рекорд в 2014 году был установлен китайской интернет-компанией Alibaba, собравшей на размещении $25 млрд.

В соответствии с заявлением Saudi Aramco компания разместила среди инвесторов 3 млрд своих акций, что составляет 1,5% всего акционерного капитала. Размещение произошло на саудовской бирже Tadawul по верхней границе ценового коридора ($8,53), что говорит о высоком спросе со стороны инвесторов. По итогам закрытия книги заявок на акции сумма, собранная Saudi Aramco, составила $25,6 млрд. Таким образом, первичное размещение акций этой арабской нефтяной компании стало крупнейшим в мире за всю историю. Предыдущим рекордсменом была китайская интернет-компания Alibaba: в 2014 году в результате IPO она собрала $25 млрд.

Впрочем, объем IPO Saudi Aramco может еще вырасти: компания отметила, что, если инвесторы приобретут все акции, предлагаемые в рамках дополнительного опциона, сумма размещения составит $29,4 млрд.

Исходя из цены размещения акций, оценка всей компании Saudi Aramco составила $1,7 трлн, ранее саудовские власти и некоторые СМИ предполагали, что оценка всей компании может составить до $2 трлн. Тем не менее с $1,7 трлн она становится крупнейшей в мире публичной компанией по размеру рыночной капитализации, обгоняя нынешних лидеров американские Microsoft с капитализацией $1,06 трлн и Apple c $1,01 трлн.

До размещения Saudi Aramco американские компании уверенно доминировали среди крупнейших публичных компаний по рыночной капитализации, занимая восемь из десяти мест в топ-10 и первые шесть позиций.

Единственными неамериканскими компаниями в этом списке значились китайская Alibaba (седьмое место, $435 млрд) и китайская Tencent (восьмое место, $398 млрд).

Торги акциями Saudi Aramco на саудовской бирже Tadawul начнутся 11 декабря. По неофициальным данным, в следующем году может произойти размещение акций Saudi Aramco и на одной из международных бирж. В числе потенциальных кандидатов для размещения СМИ называют фондовые биржи Нью-Йорка, Лондона, Гонконга или Токио. В августе по рынку прошла неофициальная информация о том, что власти Саудовской Аравии склоняются в пользу размещения в Нью-Йорке — из-за беспорядков в Гонконге и неопределенности ситуации вокруг «Брексита».

Евгений Хвостик