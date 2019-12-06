Суд продлил арест виновнику ДТП на Малышева до февраля 2020 года

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил до 12 февраля 2020 года арест виновнику резонансного ДТП на Малышева Владимиру Васильеву.

По версии следствия, 4 августа в 5:30 Владимир Васильев, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль Kia Rio. Приблизительно через полчаса он на скорости более 90 км/ч спровоцировал ДТП на перекрестке Малышева-Московская: по касательной задел автомобиль Ssang Yong, затем врезался в автомобиль Lada. Lada отбросило на стоящий впереди Toyota Corolla, а Toyota — на Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada скончались на месте.

Сразу после происшествия свидетели записали видеоролики, на которых видно, как неадекватно вел себя виновник аварии. Предполагалось, что он находился под наркотическим или алкогольным опьянением. Однако первые экспертизы показали отсутствие в его организме наркотиков и алкоголя. Позднее СКР установил, что анализы вместо него сдал его отец Андрей Васильев. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 («Халатность») в отношении врача Центральной городской больницы (ЦГБ) №24 Дмитрия Челнакова, который не проконтролировал сбор анализов.

Кроме того, СКР ужесточил квалификацию уголовного дела Владимира Васильева с ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») на ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Теперь виновнику ДТП грозит до 15 лет реального срока. Ему также предъявлено обвинение в угоне автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ). На заседании суда Владимир Васильев заявил, что в момент аварии находился в полуобморочном состоянии из-за приступа.