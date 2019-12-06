Мосбиржа в 2020 году запустит фьючерсы на торговлю зерном

Московская биржа в следующем году планирует запустить поставочный фьючерс на зерно, сообщил РБК со ссылкой на представителя биржи. Сейчас она обсуждает этот инструмент с участниками рынка.

По словам представителя биржи, ВТБ является одним из заинтересованных профучастников. Представитель банка подтвердил, что ВТБ работает с Мосбиржей над созданием поставочных фьючерсов на пшеницу. Он добавил, что фьючерсы позволят производителям и потребителям зерна управлять ценовым риском, также это сбалансирует спрос на пшеницу и нагрузка на инфраструктуру.

В мире сейчас только два поставочных фьючерса на зерно — на Чикагской товарно-сырьевой и на Парижской бирже.

Напомним, Мосбиржа с 2017 года проводила операции по сделкам своп на зерновом рынке (во время торговли контрактами на поставку зерно хранилось на элеваторах, которые контролировала биржа). В апреле текущего года стало известно о фактах пропажи зерна. По оценкам “Ъ”, ущерб мог превысить 1,5 млрд руб. В результате чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2019 года сократилась до шестилетнего минимума, составив 3 млрд руб. Это было связано с тем, что из-за пропажи зерна пришлось создавать резерв.

О том, как биржа расплатилась за украденное зерно, читайте в материале “Ъ”.