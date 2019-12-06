Глава саудовского Минэнерго назвал успешным заседание ОПЕК

Участники министерской встречи Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) достигли консенсуса о судьбе сделки по снижению нефтедобычи, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Встреча прошла накануне, 5 декабря, в Вене. В тот же день мониторинговый комитет ОПЕК+ (включает восемь стран, в том числе Саудовскую Аравию и РФ) призвал ужесточить сделку дополнительно на 500 тыс. баррелей в сутки.

Садовский министр назвал состоявшуюся встречу успешной, передает ТАСС. При этом Абдель Азиз бен Сальман уточнил, что страны ОПЕК пока не согласовали новый размер квот по сокращению добычи нефти. «Никаких договоренностей по цифрам пока нет»,— пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»). Он пообещал, что сегодня «будут отличные новости» о судьбе сделки по нефтедобыче, но деталей не привел.

Последний раз сделка ОПЕК продлевалась летом этого года с сохранением уровня сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до апреля 2020 года. В марте 2020-го ОПЕК+ примет окончательное решение относительно будущего соглашения.

Подробнее о судьбе сделки по сокращению добычи читайте в публикации “Ъ”.