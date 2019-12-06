Власти Сахалина проверят все медучреждения из-за просроченных лекарств в областной больнице

Правительство Сахалинской области проведет масштабную проверку лечебных учреждений региона. Такое решение губернатор Валерий Лимаренко принял после обнаружения просроченных лекарств в отделении реанимации областной клинической больницы. В происходящем с 4 декабря разбираются Минздрав, управление Росздравнадзора и прокуратура. Поводом послужила публикация местного портала «Сахалин-инфо», куда с жалобами на нарушения в лечебном учреждении обратились три работающих в клинике медсестры.

«Правительство Сахалинской области совместно с прокуратурой, Росздравнадзором провело проверку по факту (использования просроченных лекарств.— “Ъ”). Прошли сутки, мы получили первую информацию. На самом деле на складах областной больницы были найдены лекарства с просроченным сроком. Проверка будет проходить в течение недели. Назначена проверка во всех остальных медучреждениях, людей, которые непосредственно причастны к этому, отстранили от работы на время проверки. Это заведующая отделением, заведующая аптекой и старшая медицинская сестра»,— заявил господин Лимаренко в видеообращении в своем Telegram-канале.

Вечером 4 декабря правительство региона выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что в областной больнице назвали «ложью и клеветой» информацию о просроченных лекарствах.

В прокуратуре региона сообщили, что проверяется информация персонала об использовании просроченных медикаментов при лечении пациентов. Также выявлены факты «нарушений законодательства при обеспечении медицинского персонала средствами индивидуальной защиты и иные нарушения трудовых прав работников».

По словам обратившихся в СМИ сотрудников областной клинической больницы, нарушения в отделении реанимации начались около двух лет назад. Кроме применения просроченных лекарств, по их словам, в учреждении практиковалась стерилизация одноразовых медицинских расходников, нарушались правила работы медперсонала и ухода за пациентами. Эти факты еще официально не подтверждены.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск