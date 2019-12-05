«Люди без каких-то уступок со стороны власти не уйдут»

В Париже идет шествие против пенсионной реформы. Национальную забастовку объявили перевозчики, учителя и врачи. Из-за возможных изменений в законодательстве представители этих профессий не смогут раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты. В митингах по всей стране участвуют около 200 тыс. человек. Забастовка работников транспорта продлится до 9 декабря. На фоне этого движение в Париже оказалось практически парализовано: почти все ветки метро закрыты, пригородные электрички работают с перебоями. Несколько авиакомпаний сообщили об отмене сотен рейсов. Семь из восьми нефтеперерабатывающих заводов Франции не поставляют топливо. Полиция в связи с акциями протеста проводит задержания. Подробности шествия — у корреспондента “Ъ FM” в Париже Дениса Стрелкова.
— Люди все еще собираются. Сколько их, оценить непросто, но можно точно сказать, что это количество сопоставимо с самыми крупными акциями «желтых жилетов». Я нахожусь в центре этой толпы, и мне приходится буквально перекрикивать тех, кто кричит различные лозунги, как против Эмманюэля Макрона, так и против пенсионной реформы. Действительно, людей достаточно много, порядка 200 тыс., по официальным данным, по всей Франции. В Париже, как можно наблюдать, людей, скорее всего, еще больше.
В столице не ходят практически все линии метрополитена, ходят только две автоматические линии. Кстати, все готовились к транспортному коллапсу, но в итоге этого не происходит. Потому что все люди заранее подготовились к тому, как перемещаться по городу и, самое главное, как прийти на эту крупную акцию протеста. Пробок не так много в парижском регионе, потому что практически никто и не работает. Даже те люди, которые не вышли на забастовку, из-за того, что их коллеги вышли, вынуждены также отказаться от того, чтобы ехать на работу.
На самом деле, забастовок очень много, представители порядка 10-15 профессий объявили забастовку. Это общая битва, как говорят те, кто пришел на эту акцию протеста.
В регионах есть небольшой дефицит топлива, в Париже он чувствуется меньше, но он связан даже не с тем, что НПЗ не работают, а с тем, что последние дни активисты блокировали различные нефтезаводы и просто не давали вывозить продукцию. Да, это чувствуется, но пока что это не самая главная проблема для французов.
Все это начинает напоминать забастовку, которая происходила в 1995 году. Тогда правительство тоже попыталось провести пенсионную реформу, аналогичную той, которая проходит сейчас во Франции — и общественный транспорт, и железные дороги не работали три недели. И тогда после полутора месяцев противостояния все-таки властям пришлось отказаться. И здесь протестующие также надеются, что им удастся отстоять свои повышенные пенсии. Однако Эмманюэль Макрон уже заявил, что не собирается отказываться от самой сути системы.
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