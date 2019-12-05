«Люди без каких-то уступок со стороны власти не уйдут»

В Париже идет шествие против пенсионной реформы. Национальную забастовку объявили перевозчики, учителя и врачи. Из-за возможных изменений в законодательстве представители этих профессий не смогут раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты. В митингах по всей стране участвуют около 200 тыс. человек. Забастовка работников транспорта продлится до 9 декабря. На фоне этого движение в Париже оказалось практически парализовано: почти все ветки метро закрыты, пригородные электрички работают с перебоями. Несколько авиакомпаний сообщили об отмене сотен рейсов. Семь из восьми нефтеперерабатывающих заводов Франции не поставляют топливо. Полиция в связи с акциями протеста проводит задержания. Подробности шествия — у корреспондента “Ъ FM” в Париже Дениса Стрелкова.

— Люди все еще собираются. Сколько их, оценить непросто, но можно точно сказать, что это количество сопоставимо с самыми крупными акциями «желтых жилетов». Я нахожусь в центре этой толпы, и мне приходится буквально перекрикивать тех, кто кричит различные лозунги, как против Эмманюэля Макрона, так и против пенсионной реформы. Действительно, людей достаточно много, порядка 200 тыс., по официальным данным, по всей Франции. В Париже, как можно наблюдать, людей, скорее всего, еще больше.

В столице не ходят практически все линии метрополитена, ходят только две автоматические линии. Кстати, все готовились к транспортному коллапсу, но в итоге этого не происходит. Потому что все люди заранее подготовились к тому, как перемещаться по городу и, самое главное, как прийти на эту крупную акцию протеста. Пробок не так много в парижском регионе, потому что практически никто и не работает. Даже те люди, которые не вышли на забастовку, из-за того, что их коллеги вышли, вынуждены также отказаться от того, чтобы ехать на работу.

На самом деле, забастовок очень много, представители порядка 10-15 профессий объявили забастовку. Это общая битва, как говорят те, кто пришел на эту акцию протеста.

В регионах есть небольшой дефицит топлива, в Париже он чувствуется меньше, но он связан даже не с тем, что НПЗ не работают, а с тем, что последние дни активисты блокировали различные нефтезаводы и просто не давали вывозить продукцию. Да, это чувствуется, но пока что это не самая главная проблема для французов.

Все это начинает напоминать забастовку, которая происходила в 1995 году. Тогда правительство тоже попыталось провести пенсионную реформу, аналогичную той, которая проходит сейчас во Франции — и общественный транспорт, и железные дороги не работали три недели. И тогда после полутора месяцев противостояния все-таки властям пришлось отказаться. И здесь протестующие также надеются, что им удастся отстоять свои повышенные пенсии. Однако Эмманюэль Макрон уже заявил, что не собирается отказываться от самой сути системы.

Но если акции протеста продлятся три недели, которые все обещают, то, конечно, правительству придется пойти на некоторые уступки.