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«Интерфакс»: Кремль не требовал передачи контроля над «Яндексом»

Администрация президента не требовала от руководства «Яндекса» передать контроль над компанией, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее газета Financial Times (FT) написала, что первоначально Кремль требовал контроля над «Яндексом» и права вето на весь совет директоров компании.

«Администрация президента никогда не требовала контроля над "Яндексом", это нанесло бы ущерб конкурентным преимуществам компании»,— сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» также отрицает информацию о том, что первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко предлагал ввести в совет директоров компании председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и руководителя «Газпром нефти» Александра Дюкова. «Это попытка внести раздор»,— прокомментировал информацию FT собеседник «Интерфакса».

Напомним, Financial Times сообщила о том, что «Яндексу» в ходе переговоров с администрацией президента удалось значительно смягчить условия по требованиям к корпорации. По информации газеты, в ходе переговоров Кремль убедили в том, что «Яндекс» — это не угроза и не механизм, благодаря которому кто-то сможет «атаковать интересы государства».

Об изменениях в структуре корпоративного управления компании — в материале “Ъ” «Яндекс обновит «золотую акцию».

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