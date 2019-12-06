«Моя мама считает Рождество лучшим днем в году»

В прокат вышел, пожалуй, самый праздничный фильм этой зимы «Рождество на двоих», сюжет которого задумывался Эммой Томпсон вместе с Джорджем Майклом, написавшим самую рождественскую композицию всех времен и народов «Last Christmas». Эмилия Кларк, Пол Фиг, Генри Голдинг и Мишель Йео рассказали «Коммерсантъ Стиль» о том, как создавался фильм, семейных новогодних традициях, песнях Эммы Томпсон и ромкомах.

Двукратный лауреат кинопремии «Оскар» (за лучшую женскую роль и лучший адаптированный сценарий) Эмма Томпсон десять лет назад загорелась идеей снять фильм, вдохновленный композициями Джорджа Майкла и группы Wham!. Вместе с Майклом они обсуждали идеи, а с супругом Грегом Вайзом работали над сценарием, но в католическое рождество 2016 года Джорджа Майкла не стало. Два года спустя долгожданный проект наконец выходит на экраны. В главных ролях — кхалиси Эмилия Кларк («Игра престолов») и новый любимец Гая Ричи Генри Голдинг («Простая просьба», «Безумно богатые азиаты»), в режиссерском кресле — Пол Фиг («Шпион»), а в качестве саундтрека — известные хиты самого Джорджа Майкла, а также новые, ранее не изданные композиции. Роли второго плана Томпсон поручила исключительно талантливым актрисам — себе и Мишель Йео («Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»).

«Коммерсантъ Стиль» встретился с режиссером и актерами накануне праздников, чтобы узнать, как они проводят Рождество, что думают о жанре романтической комедии и о том, каково было сниматься по ночам в Лондоне.

Беседовала: Жанна Присяжная

Монтаж: Оля Краснова