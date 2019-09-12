«Это было самое длинное Рождество в моей жизни» Король смокинга Генри Голдинг о новой картине и подготовке к красным дорожкам

Сегодня состоялась премьера международного трейлера предновогодней мелодрамы «Рождество на двоих». Главные роли в новой работе режиссера «Девичника в Вегасе», «Охотниц за привидениями» и «Простой просьбы» Пола Фига исполнили Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Генри Голдинг. Кинокритику Дмитрию Барченкову удалось созвониться с отличающимся образцовым вкусом Голдингом и поговорить о рождественском настроении, любимых брендах и ритуалах перед красной дорожкой.

— В рамках короткого звонка не буду начинать с оригинальных вещей. Генри, как вы оказались в рождественской мелодраме? Это была инициатива режиссера Пола Фига?

— Да, это была его идея.

Еще во время промотура с прошлой нашей совместной работой «Простая просьба» он подошел ко мне и рассказал, что Эмма Томпсон, вдохновившись хитом «Last Christmas» Джорджа Майкла, написала прекрасный сценарий. Он и правда оказался отличным. А в свою роль я и вовсе влюбился.

Кадр из фильма «Рождество на двоих», 2019 Кадр из фильма «Рождество на двоих», 2019 Кадр из фильма «Рождество на двоих», 2019 Кадр из фильма «Рождество на двоих», 2019

Да и вообще, Полу довольно трудно отказать. Работать с ним на площадке — огромное удовольствие.

— А чем конкретно хорош Пол? Может, у него есть какие-то определенные приемы работы с актерами?

— Главный секрет его режиссерской магии состоит в том, что ему нужны наши неподдельные, искренние реакции. То есть мы не репетируем бессчетное количество раз, а просто приходим на площадку, где все и рождается. Для комедии это особенно важно. Ну и конечно, нельзя не влюбиться в позитивные вибрации, окутывающие то, что он делает. Буквально каждый съемочный день не проходил без хохота и наслаждения. А ведь Лондон, где мы снимали, не такой уж и теплый город.

— Кстати, «Рождество на двоих» — это далеко не единственная лента, точкой отсчета для которой послужила песня. Сразу на ум приходит «Синий бархат» Дэвида Линча, например. Зачастую такие картины обращаются именно к чувствам и эмоциям. Так ощущалось то самое Рождество на площадке?

— О боже мой! Конечно! Все происходящее было пропитано рождественской атмосферой. Вообще, это было самое длинное Рождество в моей жизни. (Смеется.)

Съемки начались в декабре, потом, после праздников, продолжились в январе и феврале. Все это время нас окружали сотни праздничных гирлянд и украшений. Потрясающе!

— Признаюсь, мне показали трейлер заранее, и я сразу отметил, что ваш герой Том несколько раз меняет свои костюмы. Они как-то отражают характер и настроение персонажа?

На первый взгляд, Том очень общительный, радостный и яркий молодой человек. Но иногда в нем можно заметить оттенки грусти и беспокойства. Довольно часто он носит один и тот же плащ. Это своеобразный щит от внешнего мира. Кстати, его дизайн специально для фильма разработал мой любимый бренд Ralph Lauren.

— Почему любите именно Ralph Lauren?

— У них очень тонкий вкус, который мне близок. И за все 50 с лишним лет существования они ему не изменили. Это заслуживает уважения.

— Ну и напоследок, как готовитесь к красной дорожке? Обычно на ней вы особенно неотразимы.

— Спасибо за классный вопрос. Любая премьера — это очень волнительное мероприятие. Много людей, камер, света. Часто я пытаюсь снять напряжение на тренировке в спортивном зале. Еще, бывает, провожу время с любимым человеком. Тогда и немного алкоголя можно. «Джин-тоник» — классное средство от лишних нервов.





Дмитрий Барченков