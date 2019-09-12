Сегодня состоялась премьера международного трейлера предновогодней мелодрамы «Рождество на двоих». Главные роли в новой работе режиссера «Девичника в Вегасе», «Охотниц за привидениями» и «Простой просьбы» Пола Фига исполнили Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Генри Голдинг. Кинокритику Дмитрию Барченкову удалось созвониться с отличающимся образцовым вкусом Голдингом и поговорить о рождественском настроении, любимых брендах и ритуалах перед красной дорожкой.
— В рамках короткого звонка не буду начинать с оригинальных вещей. Генри, как вы оказались в рождественской мелодраме? Это была инициатива режиссера Пола Фига?
— Да, это была его идея.
Да и вообще, Полу довольно трудно отказать. Работать с ним на площадке — огромное удовольствие.
— А чем конкретно хорош Пол? Может, у него есть какие-то определенные приемы работы с актерами?
— Главный секрет его режиссерской магии состоит в том, что ему нужны наши неподдельные, искренние реакции. То есть мы не репетируем бессчетное количество раз, а просто приходим на площадку, где все и рождается. Для комедии это особенно важно. Ну и конечно, нельзя не влюбиться в позитивные вибрации, окутывающие то, что он делает. Буквально каждый съемочный день не проходил без хохота и наслаждения. А ведь Лондон, где мы снимали, не такой уж и теплый город.
— Кстати, «Рождество на двоих» — это далеко не единственная лента, точкой отсчета для которой послужила песня. Сразу на ум приходит «Синий бархат» Дэвида Линча, например. Зачастую такие картины обращаются именно к чувствам и эмоциям. Так ощущалось то самое Рождество на площадке?
— О боже мой! Конечно! Все происходящее было пропитано рождественской атмосферой. Вообще, это было самое длинное Рождество в моей жизни. (Смеется.)
— Признаюсь, мне показали трейлер заранее, и я сразу отметил, что ваш герой Том несколько раз меняет свои костюмы. Они как-то отражают характер и настроение персонажа?
На первый взгляд, Том очень общительный, радостный и яркий молодой человек. Но иногда в нем можно заметить оттенки грусти и беспокойства. Довольно часто он носит один и тот же плащ. Это своеобразный щит от внешнего мира. Кстати, его дизайн специально для фильма разработал мой любимый бренд Ralph Lauren.
— Почему любите именно Ralph Lauren?
— У них очень тонкий вкус, который мне близок. И за все 50 с лишним лет существования они ему не изменили. Это заслуживает уважения.
— Ну и напоследок, как готовитесь к красной дорожке? Обычно на ней вы особенно неотразимы.
— Спасибо за классный вопрос. Любая премьера — это очень волнительное мероприятие. Много людей, камер, света. Часто я пытаюсь снять напряжение на тренировке в спортивном зале. Еще, бывает, провожу время с любимым человеком. Тогда и немного алкоголя можно. «Джин-тоник» — классное средство от лишних нервов.