Ректору СПбГУ Николаю Кропачеву продлили полномочия

Ректору Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кропачеву продлены полномочия на пятилетний срок. Соответствующий указ 4 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Господин Кропачев был назначен на должность ректора в 2008 году. Его полномочия уже дважды продлевались.

Напомним, что в конце ноября депутаты Заксобрания Петербурга подготовили поправку к федеральному закону, согласно которому предлагается вернуть принцип выборности на должность ректоров университетов Москвы и Петербурга. Сейчас для МГУ и СПбГУ действует особый порядок, регулируемый спецзаконом: ректоров этих вузов назначает указом президент РФ. Кроме того, Госдума РФ приняла поправку к закону о снятии возрастных ограничений для ректоров университетов.