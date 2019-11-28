Петербургские парламентарии предложили вернуть выборы ректоров СПбГУ и МГУ

Депутаты Заксобрания Петербурга подготовили поправку к федеральному закону, согласно которому предлагается вернуть принцип выборности на должность ректоров университетов Москвы и Петербурга.

Авторы инициативы — депутаты Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Ольга Ходунова, Ирина Иванова, Александр Рассудов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко и Максим Резник считают, что их предложение поможет восстановить университетскую автономию. Вузы получат больше самостоятельности в делах внутреннего управления, а действия администрации университетов станут более открытыми для общественности.

Напомним, что в настоящее время ректоры этих вузов назначаются на пять лет и этот срок может быть пролонгирован. Кроме того, на днях Госдума РФ приняла поправку к закону о снятии возрастных ограничений для ректоров университетов.