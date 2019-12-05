Украина не исключает предоставления дополнительных полномочий ДНР и ЛНР

Украинские власти готовы провести конституционную реформу по итогам саммита в «нормандском формате» 9 декабря, по которой самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) могут получить полномочия, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что полномочия не предполагают предоставления республикам автономии.

«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации»,— сказал господин Ермак (цитата по «Европейской правде»). По его словам, изменения конституции будут касаться передачи части полномочий на места, в ней будут также определенные положения, касающиеся ДНР и ЛНР. «Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия»,— подчеркнул он. Помощник президента выразил уверенность, что эти изменения будут нести угрозу целостности Украины.

Накануне бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан. Они хотят напомнить власти о «красных линиях» перед саммитом в «нормандском формате». Под «красными линиями» политики подразумевают «требования украинского народа». Среди них, в частности, не допустить «никаких политических действий» на территории Донбасса.

Напомним, ближайшая встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.

Подробнее о будущей встрече двух президентов — в материале “Ъ FM” «Президенты России и Украины сверят графики».