Вклады поднимают процент сезоном

Ставки по рублевым вкладам оттолкнулись от исторического минимума и пошли вверх. Это следует из отчета Центробанка. Средняя максимальная ставка в крупнейших банках выросла до 6,13% — это чуть выше самого низкого показателя за всю историю наблюдений ЦБ.

Скорее всего, небольшой рост связан с сезонными акциями банков, которые повышают ставки к Новому году, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Пока сложно говорить, что они выросли стратегически. На самом деле, это такой большой отскок, потому что это все равно больше, чем в прошлой декаде, но меньше, чем в позапрошлой. Некоторые банки начали делать сезонные предложения. И можно ожидать, что до конца года средняя ставка по вкладам еще чуть-чуть подскочит. Но в целом, на мой взгляд, пока это не перелом тренда. Пока никаких фундаментальных факторов для роста инфляции в России не видно, кроме того, что вроде как дан ход в США новому санкционном закону, но не факт, что он будет принят. А если инфляция не будет расти, то и не с чего расти ключевой ставке и ставкам по вкладам».

В нынешней ситуации хранить деньги на депозитных счетах становится не так выгодно, отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, альтернативой вкладам могут быть облигации: «У многих эмитентов вы можете найти облигации с доходностью 8-9% годовых. Есть тенденция падения доходности, а так вы будете получать не только купонный доход, но и эффект от роста цены бумаг, то есть доходность падает, цена растет. Есть определенный смысл уходить из вкладов и перекладываться в облигации, помня при этом о разумной валютной диверсификации. 30% держать в рублях, 30% — в долларах, 30% — в евро, и, скажем, 5-10% — в золоте в качестве защиты от мощных шоков».

В этом году Центробанк четыре раза снижал ключевую ставку. В конце октября она опустилась до 6,5%. Следующее заседание ЦБ пройдет 13 декабря. Во Всемирном банке ожидают, что регулятор вновь понизит ставку.

Илья Сизов